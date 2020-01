CES 2020 : Des True Wireless ANC boostées au graphène chez Technics

© Technics

Le bon gros graphène

Réduction de bruit hybride

Simples petits à-côtés

Les écouteurs seront déclinés en noir ou gris et blanc-crème © Technics

Les EAH-AZ70W proposeront tout ce qui constitue de bons écouteurs True Wireless à réduction de bruit, et peut-être davantage. Nous ne relèverons pas la complexité typiquement japonaise de sa dénomination.N'insistant pas particulièrement sur le type de connexion ni même sur les codecs (aucune information) de son produit, Technics met le paquet sur la partie sonore. Les écouteurs sont ainsi animés par des transducteurs dynamiques de 10 mm de diamètre, une mesure relativement importante pour des intras True Wireless (à peine 5 à 6 mm en moyenne) et qui promet, tout du moins sur le papier, une certaine marge sur les basses fréquences.Surtout, le constructeur précise que sa membrane en PEEK (un polymère) est surmontée d'un revêtement en graphène. Ce matériau bidimensionnel - de l'épaisseur d'un atome - formé d'atomes de carbone, est un peu le composant à la mode dans le secteur high-tech. Sa grande rigidité et sa légèreté permettent d'améliorer sensiblement les propriétés acoustiques de la membrane ciblée. En théorie toutefois. Technics n'est par ailleurs pas le premier constructeur de True Wireless à s'essayer au principe, les Melomania 1 de Cambridge Audio en étant déjà équipés.Pour aller de pair avec son large transducteur, Technics utilise une chambre d'amortissement avec un petit système d'évent, un peu à la manière des Airpods Pro même si celui-ci est beaucoup moins ouvert.Un système de réduction de bruit efficace sur True Wireless paraissait impossible il y a encore quelques mois. Or Sony et Libratone ont clairement prouvé le contraire et largement débridé le marché. Technics rentre ainsi dans la danse avec son propre système (sans doute présent sur les modèles Panasonic) utilisant la méthode classique de réduction de bruit hybride, un principe commun à tous les modèles à réduction de bruit récents.L'idée est assez simple : d'abord le bruit est supprimé par pré-compensation, en analysant le bruit ambiant grâce un microphone placé sur l'extérieur de l'écouteur. Ensuite est mis en place un système de contre-réaction (feedback) grâce à un second microphone placé près de l'oreille.Le suite des caractéristiques est presque classique mais pourtant pas inintéressante. L'autonomie est ainsi annoncée à six heures en simple charge avec ANC activé, soit une durée dans la bonne moyenne actuelle et équivalente aux Sony WF-1000Xm3 . Le socle de recharge assez volumineux (mais à peu près compatible avec une poche) permet deux recharges supplémentaires, portant le total à 18 heures. Aucune précision sur le type de connecteur, ni sur une éventuelle recharge par induction.La gestion des appels passe par un système de simple microphone utilisant une réduction du bruit ambiant et une surpression du vent. On le voit tout de même difficilement battre des systèmes à double microphones comme celui des Jabra 75T Pour les sportifs et les maladroits, les écouteurs sont certifiés IPX4, ce qui assure une protection contre tous types de projections d'eau.Un peu évasif sur les commandes et fonctions annexes, Technics précise que les EAH-AZ70W se basent sur un système de capteur tactile. Celui-ci permet d'activer l'appel aux assistant vocaux (Google assistant, Alexa et Siri) ou encore de changer le mode de réduction de bruit : réduction de bruits, son ambiant (ce qui est sans doute un retour sonore), et off.Enfin, les EAH-AZ70W seront compatibles avec l'application dédiée Technics Audio Connect, laquelle permettra de simplifier l'appairage ou d'accéder à des réglages un peu plus avancés.Pas encore de date de sortie ni de prix, mais ces EAH-AZ70W devraient visiblement être commercialisés entre 250 et 300 €, ce qui ne laisse aucune place au ratage...