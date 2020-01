CES 2020 : Samsung dévoile ses Galaxy Book Flex α

© Samsung

Écran tactile, mais pas de S Pen fourni

© Samsung

Une connectique pleine taille et relativement généreuse

© Samsung

Lire aussi :

Un Mac pour les joueurs en 2020 ? Les rumeurs circulent à grande vitesse



Source : Neowin

829,99 dollars, c'est le prix de départ demandé par Samsung pour son Galaxy Book Flex α. Ce dernier s'arme d'une fiche technique haut de gamme et de spécificités alléchantes, à commencer par un écran 1080p QLED, technologie chère à Samsung, de 13,3 pouces. Des processeurs Intel de 10e génération seront chargés de donner vie au produit, mais on ignore encore quelle famille de puce (Comet Lake ou Ice Lake) Samsung a sélectionnée. Nous devrions en savoir plus la semaine prochaine.Comme l'explique Neowin, le Galaxy Book Flex α dispose d'un écran tactile compatible avec l'utilisation d'un stylet, mais ne sera pas vendu avec un S Pen, contrairement au Galaxy Book Flex dévoilé cet automne . Les deux appareils disposent par contre des mêmes options de stockage, avec jusqu'à 1 To de SSD.Conçu pour être plus abordable, le Galaxy Book Flex α se contente par ailleurs d'une quantité de mémoire vive un peu plus restreinte, avec un maximum de 12 Go annoncés (contre 16 Go pour le Galaxy Book Flex). Même démarche côté processeur. Samsung semble s'orienter sur des puces Intel Core entrée et milieu de gamme.On ignore encore s'il s'agira de processeurs Comet Lake (14 nm) ou Ice Lake (10 nm), mais Samsung fait mention d'iGPU Intel UHD 630. Ces derniers sont intégrés tant aux Core i3 et i5 Ice Lake, qu'aux processeurs de 10e génération rattachés à la famille Comet Lake. S'il venait à être équipé de processeurs Comet Lake (comme les dernières versions de Dell XPS 13 2019), le Galaxy Book Flex α se rapprocherait alors du Galaxy Book Ion, également annoncé cet automne. Cela pourrait forcer Samsung à clarifier un peu son offre pour 2020.Bonne nouvelle en revanche pour les ennemis des dongles et autres adaptateurs USB-C, le Galaxy Book Flex α fait le choix d'une connectique relativement complète. Samsung évoque ainsi un port USB-C (non Thunderbolt 3), deux ports USB Type-A 3.0, une sortie HDMI, un slot micro SD et un combo Jack 3,5 mm.Côté autonomie, le constructeur coréen assure que son nouveau produit peut tenir jusqu'à 17h30 avant de réclamer une prise secteur, et ce, grâce à une batterie de 54 Wh. Une estimations qu'il faudra très probablement revoir à la baisse. Samsung mise enfin sur deux haut-parleurs 1,5 W de sa filiale AKG.Le Galaxy Book Flex α est attendu, en un seul coloris (Royal Silver color), aux États-Unis sur le premier semestre 2020. Étant donné que Samsung n'a pas encore annoncé de tarifs officiels pour son Galaxy Book Flex (attendu lui aussi cette année), il est pour l'instant difficile de savoir à quel degré ce Galaxy Book Flex α sera plus abordable.