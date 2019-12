Un Mac pour les joueurs en 2020 ? Les rumeurs circulent à grande vitesse

Des révélations lors de la Worldwide Developers Conference en perspective ?

Après Apple Arcade, le temps de l'e-sport ?

Lire aussi :

Apple Arcade devient encore plus accessible via un abonnement annuel



Source : Digital Trends

Le Mac en question serait plus spécifiquement dévoué à l'e-sport, avec un prix démarrant à 5 000 dollars.Quelles sont les informations de Patently Apple ? Le site, qui dit s'appuyer sur des sources proches de la firme, affirme qu'Apple plancherait sur le lancement d'une machine « e-sports centric » pour l'année 2020, à un prix avoisinant les 5 000 dollars.La fameuse machine, qui pourrait aussi bien être un très grand PC portable qu'un tout-en-un, pourrait être dévoilée à la Wordwide Developers Conference (WWDC) de juin 2020.C'est à peu près tout ce que nous révèle Patently Apple, un site qui est habituellement plus spécialisé dans les dépôts de brevet du géant américain que dans ce type de scoop. Une information à prendre avec recul, donc.Mais pourrait-elle faire sens ? Apple aurait-elle un intérêt à se lancer dans le marché des ordinateurs gaming ? La firme a toujours tenu ses ordinateurs loin du marché du jeu vidéo et c'est encore vrai avec son OS Catalina.Cependant, l'entreprise a investi beaucoup d'argent dans le monde du jeu vidéo avec son offre mobile mensuelle Apple Arcade , l'une des réussites de la Pomme en 2019. Selon le Financial Times , l'entreprise aurait ainsi investi plus de 500 millions de dollars dans Apple Arcade, notamment en finançant des studios de jeu vidéo.De là à affirmer que l'entreprise se lance dans l'e-sport avec une nouvelle machine ? Difficile à dire, mais le prix de 5 000 dollars ne semble pas hors de propos.