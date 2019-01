CES 2019 - Nreal : ce projet de lunettes de réalité augmentée chinois pourrait surprendre Magic Leap

Un format compact et des capacités à saluer

Des lunettes de réalité augmentée abouties, propulsées par un Snapdragon 845... ou par un smartphone Samsung

C'est Chi Xu, un ancien de MagicLeap, qui est à l'origine de. Fin 2016, l'intéressé décidait de quitter la startup américaine basée en Floride pour prendre un vol direct vers Pékin. Quelques semaines plus tard, il fondait Nreal, avec l'objectif desur le secteur naissant de l'AR. Son pari pourrait être en passe de se révéler gagnant grâce aux, qui portent finalement bien leur nom.Un peu moins sophistiquées technologiquement parlant que le MagicLeap One, les lunettes d'AR de Nreal ont pour elles de profiter d'un format nettement plus compact.Elles sont par ailleurs capables deau travers de deux lentilles permettant un FOV de 52 degrés. Le MagicLeap One et ses 50 degrés de FOV est battu d'une courte avance.Pour les animer, un boîtier externe embarquant unest fourni. Il se raccorde aux lunettes par le biais d'un simple cordon USB Type-C. Si ce boîtier reprend peu ou prou les mêmes dimensions que celui qui permet de donner vie au Magic Leap (il peut tenir dans la poche), The Verge note qu'il a tendance à, ce qui pourra rebuter certains utilisateurs. Nreal propose toutefois une alternative particulièrement intrigante à ce boîtier externe. La start-up indique ainsi que les lunettes peuvent, qui prendra alors en charge le calcul des éléments d'AR à afficher dans l'environnement.Une chouette idée, contrebalancée par des problèmes de compatibilité. Pour l'heure, le groupe précise en effet ne travaillerpour donner vie à cette intéressante perspective. D'autres marques pourraient suivre, mais rien est clairement établi pour l'instant, apprend-on.Dotées de deux haut-parleurs capables de diffuser un son à 360°, les lunettes de Nreal sont fournies avecsemblable aux Touch de l'Oculus Rift. La seule véritable interrogation concernant le potentiel succès des Nreal Light sur le marché gravite autour du, dans les faits, au lancement du dispositif. Une problématique qui est aussi celle de MagicLeap, qui investit actuellement de manière massive pour se constituer une bibliothèque copieuse d'expériences en AR.