CES 2019 - Le Lenovo Yoga S940 détecte si quelqu'un regarde par-dessus votre épaule

Des capteurs, de l'IA et une technologie de suivi du regard pour un plus grand confort d'utilisation (et une sécurité renforcée)

Soucieux de proposer des mesures simples et efficaces pour, la marque proposait sur plusieurs de ses modèles dévoilés à l'IFA un petit cache en plastique qu'il était possible de glisser sur la Webcam pour contrecarrer de possibles intrusions (oui, les pontes deont probablement regardé la saison 1 de Mr. Robot). Cette fois, Lenovo va plus loin en implémentant sur sonun système nommé AI Sensors.Concrètement, ce dispositif est capable deet sera alors en mesure de le verrouiller automatiquement. Plus intéressant peut-être, ce dernier met à profit ses capteurs et son IA pour vous alerter en temps réelce que vous faites sur votre laptop.Lenovo mise aussi beaucoup sur sa technologiepour permettre à son terminal de se démarquer sur un marché très fortement achalandé. Ce système au nom vaguement alambiqué est capable deet surtout votre regard. Au quotidien, si vous connectez votre laptop à un moniteur pour travailler sur deux écrans, la technologie Mirametrix Glance pourra, par exemple, fairebasculer du contenu d'un écran à l'autre, et ce, au gré de vos mouvements de tête ou de pupilles.Très léger (1,2 kilos), le Yoga S940, est par ailleurs pourvu d'un capteur d'empreintes digitales, d'une caméra infrarougevia Windows Hello et d'un système de reconnaissance vocale compatible avec Alexa et Cortana. Enfin, en termes de configuration, il faut ici compter sur un, épaulé de 16 Go de RAM et sur un maximum de 1 To de stockage en SSD. Côté écran, Lenovo propose, sur la déclinaison la plus haut de gamme du Yoga S940, une dalle 4K decompatible HDR et Dolby Vision.L'appareil est attendu en mai prochain,