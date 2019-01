CES 2019 - Withings veut détecter vos anomalies cardiaques avec son BPM Core

ECG de qualité médicale

Prix et date de sortie

Présente au(CES) 2019, la jeune poussefait partie du contingent français ayant fait le déplacement à Las Vegas, pour cette grand-messe incontournable dédiée à l'univers des technologies. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la firme d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) a fait son effet dans les allées du salon, son objet connecté BPM Core ayant largement attiré l'œil des curieux.Concrètement, BPM Core a pour objectif deet de détecter de potentielles anomalies cardiaques à l'aide de trois instruments installés sur le brassard : un tensiomètre sans fil, dédié au suivi de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque, un ECG de qualité médicale chargé d'identifier une fibrillation auriculaire (rythme cardiaque irrégulier) et un stéthoscope électronique, qui repère le risque de valvulopathie (dysfonctionnement des valves cardiaques).Ces trois mesures s'effectuent enet permettent d'avoir une idée globale de l'état de santé de votre cœur. Le tout est bien évidemment synchronisé à une application disponible gratuitement sur iOS et Android,, laquelle fournit des résultats à confier à un médecin. Ce dernier peut alors livrer alors un diagnostic, en fonction duquel des médicaments peuvent être prescrits.Withings s'impose ici comme un acteur de poids danset vient quelque peu faire de l'ombre à un certain Apple, dont la dernièreembarque elle aussi un électrocardiogramme. À la différence près que les deux produits s'opposent dans leurs usages finaux : l'un vous offre tout un tas de fonctionnalités sur une montre, l'autre s'invite sur votre bras à des fins purement médicales.Le BPM Core de Witgings sera disponible au prix dedans le courant du mois d'avril, aux États-Unis et en Europe.