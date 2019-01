CES 2019 - WTF : Y-Brush, une brosse à dents qui les nettoie toutes en 10 secondes

© FasTeesH

Un protège-dents à moteur et à poils

Encore trois mois à attendre

Source : CNET

CES 2019 : les dernières informations Le CES, ou Consumer Electronics Show, est un salon consacré au monde de la haute technologie et aux différentes innovations technologiques (smartphones, voitures, TV, drones, etc.). Ce salon se déroule en tout début d'année à Las Vegas, où constructeurs, journalistes et férus de nouvelles technologies se côtoient une semaine durant. Découvrez l'actualité du CES 2019

Les gens sont débordés et n'ont plus de temps à perdre, pas même pour des raisons d'hygiène. C'est certainement le constat établi par FasTeesH, qui a présenté une brosse à dents d'un nouveau genre. Et cette future révolution est d'origine française !Les dentistes recommandent généralement de se brosser les dents deux fois par jour, durant deux minutes. Mais c'est sans compter sur, le nouvel appareil qui vous promet de remplacer ces deux minutes par seulement. Qu'allez-vous faire de tout ce nouveau temps libre ?Pour parvenir à une telle prouesse, Y-Brush prend la forme d'un, comme ceux utilisés en boxe ou en rugby, ou comme certains appareils dentaires traumatisant des générations entières d'adolescents. Il vous suffit simplement de le fixer sur son, d'y déposer votre dentifrice habituel, de le placer dans votre bouche, puis d'activer un des trois modes de vibration. Des poils en nylon, inclinés à 45°, comme le conseillent les dentistes, s'occupent alors de nettoyer toutes vos dents en même temps, à raison de 5 secondes pour chaque partie de votre mâchoire.D'après les informations communiquées par la startup , Y-Brush retirerait 15 % de plaque dentaire en plus qu'une brosse à dents traditionnelle. Le dispositif, disponible en quatre tailles différentes, sera également livré avec une station de rechargement, un applicateur de dentifrice et un support de rangement.À son lancement, Y-Brush vous coûtera. Mais ne jetez pas tout de suite votre brosse à dents manuelle : les livraisons ne débuteront qu'À quand la cabine de douche capable de vous laver le corps en 10 secondes ?