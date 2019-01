CES 2019 - Foldimate veut plier vos vêtements

Un « robot » facile à utiliser, avec des capacités presque illimitées

Le temps est précieux etl'a bien compris. Cette machine simple d'utilisation pourra doncen à peine quelques secondes. Il sera possible de la remplir de vêtements, allant de la taille enfant de 6 ans jusqu'à la taille XXL. Les coussins et serviettes sont également supportés, à condition que ces articles soient compris dans des tailles allant de S à L.Très ergonomique et rapide, Foldimate pourra plier. Pour cela, il suffira de faire passer chaque vêtement par le compartiment situé en haut de l'appareil. Le fabricant annonce même qu'il sera possible de continuer d'ajouter des textiles pendant que d'autres seront en cours de pliage. Ils sortiront donc pliés dans le bac placé tout en bas. Une fois récupérés, il ne reste plus qu'à ranger les affaires dans votre armoire.Pour le moment, Foldimate n'est pas disponible à la vente. Il est cependant possible de se placer sur une liste d'attente via le site officiel du produit. Le lancement se fera en fin d'année 2019 pour environ 980 $. Les livraisons à l'international se feront uniquement sur demande.