Rakuten, Vodafone et Samsung lancent le premier réseau mobile diffusé dans le monde entier

Des technologies au sol et spatiales brevetées

Une dimension humanitaire évoquée par les investisseurs de AST & Science, avec un réseau accessible aux habitants de zones reculées

Créer un réseau mobile disponible partout ? C'est l'ambition de plusieurs sociétés comme Rakuten et Vodafone, mais aussi Samsung NEXT (la division chargée des investissements, fusions et acquisitions de la firme sud-coréenne), American Tower ou Ciscneros, qui ont annoncé dans un communiqué de presse commun, diffusé mardi, avoir procédé à un nouvel investissement augmentant le capital de la firme AST & Science, qui construit le premier réseau cellulaire à large bande diffusé depuis l'espace.AST & Science a l'ambition d'étendre la couverture mobile à plus de consommateurs et d'appareils non pas sur plusieurs pays ou régions mais sur la planète entière. Comment ? En utilisant le tout premier réseau mobile à large bande. Le réseau satellitaire à faible latence et orbite basse (LEO) pourra se connecter à des mobiles standard. Cette société, qui a séduit de grands groupes internationaux, a déposé de nombreux brevets attestant et protégeant ses technologies au sol et spatiales.Ce réseau, baptisé SpaceMobile, se destine à transformer le marché mobile mondial. Selon Abel Avellan, patron d'AST & Science,Le réseau aura accessoirement un rôle déterminant puisqu'il permettra aux zones dépourvues de réseau d'accéder à des services mobiles bien avant que les opérateurs traditionnels prennent les choses en main,, poursuit Avellan.La technologie SpaceMobile a déjà été testée - avec succès - à bord du satellite BlueWalker 1, lancé en avril 2019.Dans la pratique, les services de SpaceMobile proposeront de la 4G aux partenaires de l'entreprise, puis de la 5G un peu plus tard, sans plus de précisions datées. Le réseau permettra une itinérance transparente à destination ou en provenance des réseaux cellulaires terrestres, le tout à des débits de données comparables, sans la nécessité de disposer de matériel satellite spécialisé.Le groupe britannique Vodafone, qui fournira une expertise technique, opérationnelle et réglementaire pour le déploiement mondial de SpaceMobile, indique par l'intermédiaire de son président Nick Read vouloir s'assurerEt le P-.D.G de poursuivre :Le discours de Rakuten est aussi large, avec un aspect humanitaire également, et plus ambitieux encore que celui de Vodafone. Mickey Mikitani, le patron de la firme de Tokyo, détaille que son investissement