Sans surprise, la Chine a déjà créé un groupe de travail sur la 6G

Les opérateurs télécom chinois ont lancé leur service 5G le 1er novembre 2019

Un programme conséquent

En pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis, Huawei signe un partenariat avec la Russie

Un long chemin pour y arriver

À l'heure où la 5G vient tout juste d'être déployée en Chine, et n'en est qu'à ses balbutiements en Europe, l'Empire du Milieu semble déjà tourné vers l'avenir et de nouveaux horizons technologiques.Si la 5G a notamment pour objectif de proposer un débit 10 fois plus rapide que nos réseaux 4G existants , difficile d'imaginer quel sera l'ambition réelle de la sixième génération de l'Internet mobile. La Chine ne cache plus son objectif d'en être un leader mondial, aujourd'hui et demain. Pour y arriver, 37 experts issus de plusieurs universités, instituts de recherche et entreprises technologiques, coordonneront leurs travaux.Ce projet va également de pair avec les propos de Ren Zhengfei, dirigeant de Huawei, qui a parallèlement annoncé le début des travaux nécessaires à cette nouvelle technologie. Rappelons que la Chine dispose déjà du plus grand réseau 5G du monde, qui se développe progressivement depuis cette année. Le pays a prévu l'activation de plus de 130 000 stations de base 5G d'ici la fin de l'année. Cela constitue une avance considérable sur le reste de la planète, et notamment l'Europe.En Corée du Sud, Samsung travaille aussi sur la 6G. La Finlande avait elle aussi annoncé le début d'un projet, 6Genesis, s'appuyant sur un investissement de 251 millions d'euros. Enfin, Donald Trump avait indiqué publiquement à quel point il lui apparaissait important que les États-Unis se dotent de l'infrastructure 5G au plus vite, tout en évoquant la 6G.Les deux principaux atouts de la 6G semblent être une plus grande vitesse, allant jusqu'à 1 Tb/s, et l'usage de l'intelligence artificielle pour corriger certains défauts des réseaux existants. Il faudra néanmoins attendre plusieurs années avant que la 6G soit effectivement mise à disposition des utilisateurs, la Chine évoquant à ce sujet, l'horizon 2030.Par ailleurs, cette course à l'armement technologique parait découler des batailles géopolitiques actuelles autour de la 5G. Alors que Huawei, l'un des principaux fournisseurs au monde, s'est fait exclure du marché américain pour des raisons de sécurité, c'est presque tout naturellement que Donald Trump a déclaré souhaiter que l'Amérique prenne les devants avec la 6G. Aucune mesure n'a cependant été adoptée pour le moment.Dans cette situation, l'annonce de la Chine concernant les travaux de développement de l'infrastructure 6G n'est presque pas une surprise : la deuxième économie mondiale désire s'inscrire, plus que jamais, comme une place forte de l'innovation technologique de pointe.