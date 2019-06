Samsung s’attelle déjà aux recherches dédiées à la 6G

© Shutterstock

Samsung élargit son équipe de recherche en télécommunications

Source : The Korea Herald

Le fabricant a ainsi déclaré que les équipes dede Séoul ne se consacraient plus à la 5G Le fabricant a annoncé mardi avoir lancé uneen vue de ses recherches sur le. S'il doit encore fixer ses objectifs et parler des technologies à équiper en 6G, Samsung souhaite se positionner en tant que leader.Des recrutements sont ainsi en cours pour agrandir l'équipe de recherche et développement. Ces nouvelles recrues viendront compléter l'équipe travaillant auparavant sur la 5G, qui s'attaque désormais à la 6G.Par ailleurs, les équipes, en plus du réseau 6G, travaillent également sur la. Rappelons qu'en matière de recherche sur la 6G, LG est aussi dans la course