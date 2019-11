Haut et très haut débit : l'Arcep constate une progression mais souhaite une accélération

Le rythme de déploiement s'intensifie

Orange et SFR mis en garde

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep) a publié son rapport sur le marché du haut et du très haut débit fixe en France pour le troisième trimestre 2019.Premier constat : avec 550 000 nouveaux abonnements très haut débit (débit maximum descendant supérieur ou égal à 30 Mbit/s), ce sont désormais 10,6 millions de foyers qui sont équipés dans l'Hexagone, soit un taux de 36 %. Si on ajoute à cela les consommateurs qui bénéficient du haut débit, on arrive à 29,5 millions d'abonnements fin septembre 2019.Le troisième trimestre 2019 est devenu le meilleur trimestre historique en termes de raccordement au Ftth avec 1,16 million de locaux supplémentaires éligibles. En une année, c'est une hausse de 34 % qui est constatée. 22,4 millions de locaux ont accès à des services à très haut débit toutes technologies confondues rapporte l'Arcep. Mais moins de la moitié (47 %) en profite.L'Autorité constate une progression du déploiement, mais ne se contente cependant pas du rythme actuel, notamment dans les zones AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement), où elle est en charge du contrôle du respect des engagements d'Orange et de SFR. «», prévient le rapport.L'Arcep nous apprend qu' Orange a raccordé 60 % des locaux des communes sur lesquelles il s'est engagé, contre 56 % pour SFR. C'est d'ailleurs dans ces zones AMII que la croissance de déploiement est la plus soutenue. Au troisième trimestre 2019, 700 000 locaux sur les 1,16 million raccordés au Ftth faisaient partis de ces zones AMII.