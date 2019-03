En 2018, le déploiement et les abonnements très haut débit ont fortement progressé (Arcep)

2 millions d'abonnés très haut débit supplémentaires en 2018

1 million de locaux en plus raccordés à la fibre au dernier trimestre



Arcep

De plus en plus de Français ont accès au, et ils ne s'en privent pas pour en profiter. Le dernier trimestre 2018 a confirmé la bellemais aussi le, qui s'étend désormais au-delà des très grandes villes, avec environ 14 millions de locaux éligibles à la fibre au 31 décembre 2018, comme l'indique l'Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) le 28 février 2019.Le quatrième trimestre de l'année a battu un record de croissance avec 615 000 nouveaux abonnements enregistrés en très haut débit (supérieur ou égal à 30 Mbit/s), dont 485 000 en fibre optique, soit une augmentation de 80 % par rapport au trimestre précédent.En 2018, ce sont 2 millions d'abonnements supplémentaires qui ont été consignés, contre 1,5 million en 2017. C'est la plus forte progression jamais enregistrée en France. Désormais,, dont 4,8 millions en fibre optique (1,5 million de plus qu'en 2017 pour le FttH). Plus largement, la France totalisait 29,1 millions d'abonnements à haut et très haut débit fin 2018.Pour la première fois, la France a franchi le seuil du million de locaux raccordés au FttH sur un seul trimestre, avec 1,013 million de locaux au dernier trimestre 2018. L'année dernière l'Arcep notifie avoir enregistré 3,212 millions de locaux supplémentaires raccordés à la fibre optique.Cela permet de. Les efforts souhaités ont bien été fournis, puisque ce chiffre progresse de 32 % sur un an. La France compte désormais 20,1 millions de locaux éligibles à des services à très haut débit, dont 13,9 millions sont considérés comme étant situés dans des zones peu denses.L'Arcep a également souhaité communiquer sur une nouvelle fonctionnalité présente sur sa carte de suivi des déplacements FttH. Désormais, celle-ci permet depour améliorer la précision de votre recherche. Attention, tous les immeubles ne sont cependant pas répertoriés ! La carte est disponible sur le site cartefibre.arcep.fr