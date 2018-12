Un FAI associatif lance une campagne de dons pour fibrer la Loire

Objectif 5 520 euros

D'autres FAI associatifs pourraient imiter Illyse

Dans la famille des FAI, il y a les mastodontes que sont Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom. Mais d'autres acteurs tentent également de se faire une place, avec des offres respectueuses des utilisateurs. Il s'agit des, généralement regroupés au sein de la fédération FDN (French Data Network).Parmi eux,est spécialisé dans la fourniture d'accès à Internet dans les régions autour de Lyon et de Saint-Étienne. L'organisation souhaiterait devenir le premier FAI associatif à fournir des abonnements enà l'ensemble des résidents du département de la Loire.Mais pour y parvenir, l'association a besoin d'accéder au réseau d'initiative publique mis en place sur le territoire, THD42. Ce dernier est géré par l'entreprise Axione, qui est notamment en charge de le commercialiser auprès des différents FAI. Illyse doit donc s'accorder avec ce prestataire, qui demande des frais de mise en place pour l'accès à THD42, à hauteur dePour réunir cette somme, conséquente pour une association, le FAI a donc décidé de lancer une campagne de dons sur HelloAsso . Elle espère atteindre cette somme au bout d'un mois et envisage d'augmenter son nombre d'adresses IP disponibles, si le montant recueilli dépasse l'objectif.En cas de succès, Illyse sera en mesure de proposer un abonnement à 35 euros par mois, hors frais d'ouverture de ligne, aux habitants de la Loire. Et le FAI espère ainsi, permettant à de nombreux Français d'avoir accès à une offre de fibre optique associative.