Sigfox lance son réseau 0G en Russie

La Russie, un potentiel et un marché pertinents pour le réseau 0G de Sigfox

Sigfox pourrait booster l'environnement numérique russe

Source : Sigfox

Sigfox a officialisé, jeudi 12 mars, le lancement d'un réseau 0G national en Russie et l'ouverture d'un bureau à Moscou, en partenariat avec une société de capital-risque locale, Energo Capital. L'arrivée sur le sol russe de la firme française, membre du Next 40, constitue une nouvelle marque de son expansion planétaire, alors qu'elle est présente dans plus de 70 pays et couvre environ 1 milliard de personnes.En Russie, Sigfox va déployer des stations de base à longue portée qui devront, à terme, couvrir plus de 85% de la population, mais aussi les plateformes, réseaux de transport et les grands sites industriels., précise Bertrand Samé, l'un des dirigeants de l'entreprise.Rappelons que la société basée à Labège, à côté de Toulouse, a développé une technologie, le réseau 0G, qui relie entre eux des appareils simples via l'émission et la réception de messages radio formatés dans le monde entier, grâce à une toute petite puce peu coûteuse, qui peut fonctionner plusieurs années durant à l'aide d'une consommation énergétique minimale. Une recette simple mais efficace qui pourrait constituer, à l'avenir, une réponse aux réseaux actuels.Sigfox Russia devrait répandre des millions de capteurs, compteurs et autres appareils en Russie, alors que le réseau 0G permet déjà d'échanger quelque 26 millions de messages quotidiens, le tout depuis 15,4 millions d'objets connectés., note Bertrand Ramé.Le réseau mondial 0G devrait contribuer, en Russie, à la mise en œuvre du programme « Économie numérique de la Fédération de Russie », censé stimuler l'environnement numérique du pays. Sigfox rapporte également qu'à terme, l'idée est d'assurer une couverture dans des zones où, théoriquement, on ne peut pas faire émerger de réseaux de communication 0G terrestres, comme la route de la mer du Nord ou la Taïga. Le tout grâce aux nano-satellites ELO, déployés en partenariat avec Eutelsat.Les secteurs du transport et de la logistique seront privilégiés dans un premier temps. Mais Sigfox Russie ne s'interdit pas d'accélérer ses plans,, nous précise son CEO.