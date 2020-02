Réalité Virtuelle : pour un documentaire, une mère voit sa fille décédée virtuellement recréée

Crédits : Middle-East Broadcasting Center

Quand la réalité rejoint la fiction

Une expérience à la fois troublante et dérangeante

Source : Interesting Engineering

On croirait cette histoire tout droit sortie de la série télévisée britannique- notamment du premier épisode de la deuxième saison, intitulé «». Tragiquement emportée par une maladie incurable il y a trois ans, la petite Nayeon a été recréée en 3D pour les besoins d'un documentaire sud-coréen centré sur les possibilités ouvertes par la réalité virtuelle.Huit mois de travail ont été nécessaires pour mener ce projet à terme et aboutir aux retrouvailles télévisées entre Naeyong et sa mère Jang-ji Sung.Baptisé «», le programme a donc mis en scène les réactions d'une mère éplorée face à cet avatar créé à partir de photos, vidéos et autres souvenirs. Le modèle 3D de Nayeon a été animé enet sa voix a même été reproduite au plus près de celle de la petite fille. Le lieu virtuel dans lequel ces retrouvailles ont été organisées est également une recréation d'un endroit où Jang et sa fille se plaisaient à passer du temps ensemble. Enfin pour accroître encore le réalisme de la scène, la production a même équipé Jang de gants haptiques en plus de l'indispensable casque de réalité virtuelle, en l'occurrence un HTC Vive Bien que Jang ait déclaré par la suite que cette expérience fut un «» pour elle et «», une expérimentation de cette nature soulève de nombreuses questions d'ordre éthique. N'aurait-il pas mieux valu laisser cette mère vivre ce moment dans l'intimité plutôt que d'en faire la retransmission à la télévision puis sur internet ? Ce genre de services - dont on peut imaginer qu'ils pourront être commercialisés à l'avenir - ne risquent-ils pas d'interrompre le processus de deuil et d'enfermer ceux qui en feront l'expérience dans le traumatisme de la perte de l'être aimé ?Sans nul doute, cette troublante expérimentation fera date et nous n'avons pas fini d'en évaluer les implications pour l'avenir.