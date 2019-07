Fin de course pour le HoloLens premier du nom, qui ne sera plus mis à jour

© Microsoft

Une bascule rapide vers HoloLens 2

Via : Neowin

Lepremier du nom est désormais privé des mises à jour majeures de Windows 10. Pour les 10 prochaines années, le casque de réalité mixte de Microsoft tournera donc sur la version d'octobre 2018 du système d'exploitation, mais continuera de recevoir des correctifs de sécurité.Une décision sans équivoque de la part de, qui prive par la même le HoloLens des quelques nouveautés en matière de réalité mixte incluses dans la mise à jour Windows de mai 2019 . On pense notamment à la possibilité de lancer des applications Win32 en réalité mixte.Une décision hâtive, bien que peu surprenante de la part du constructeur, qui espère gentiment pousser les développeurs à s'équiper en, lequel a été annoncé au MWC de Barcelone , en février dernier.Cependant, la firme de Redmond semble mettre la charrue avant les bœufs. L'édition développeurs du HoloLens 2 est déjà en précommande , mais les expéditions ne sont pas prévues avant la fin d'année.Plus rapide, plus puissant et surtout disposant d'un, le HoloLens 2 tire parti du SoC Snapdragon 850 de chez Qualcomm pour permettre aux développeurs de créer des applications toujours plus poussées dans le domaine de la réalité mixte. Il s'affiche à partir de 3 500 $, et s'accompagne de 500 crédits pour le Cloud Azure , ainsi que trois mois d'essai à Unity Pro et au plugin Unity PiXYZ pour la modélisation.