Magic Leap accuse un de ses ingénieurs d'avoir volé sa technologie de réalité augmentée

Un ancien de Magic Leap accusé de vol de technologies

Le vol de technologies américaines par des entreprises chinoises : un point de friction supplémentaire entre les deux puissances

Source : Bloomberg

À l'occasion du CES, en janvier dernier, le chinoisprésentait à la surprise générale ses: des lunettes de réalité augmentée que nous décrivions alors comme « abouties ». Animées par un Snapdragon 845 et capables de projeter une image en 1080p, ces dernières se payaient même le luxe de(52° pour les lunettes de Nreal contre50° chez Magic Leap). Lundi, l'entreprise américaine basée en FlorideL'intéressé est accusé par, son employeur jusqu'en 2016, d'avoir exploité despour «» qui ressemblerait, «» au. La start-up va même plus loin en prétendant que Chi Xu aurait travaillé pendant près de 13 mois dans ses locaux, en ayant pour but deconcurrente en Chine.Comme le rappelle, Magic Leap a lancé son casque en août dernier aprèset plus de deux milliards de dollars d'investissements.», peut-on lire dans la plainte déposée par Magic Leap.Les vols présumés de technologies américaines par des firmes chinoises constituent un. L'affaire qui oppose Magic Leap à Nreal n'est donc qu'un cas parmi d'autres. Dernièrement,était ainsi ouvertement pointé du doigt pour un, cette fois par l'opérateur T-Mobile.Chi Xu est pour sa part accusé de. Contacté par, le fondateur de Nreal n'a pas encore donné suite. Même chose pour son entreprise, qui n'a pas encore souhaité faire de commentaires. La plainte (déposée sous la référence Magic Leap Inc. v. Xu, 19-cv-03445) sera examinée devant la cour fédérale du district de Californie du Nord, à San Francisco.