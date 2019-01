Project Aero : l'outil de création en réalité augmentée selon Adobe

Prochainement intégré à la suite Creative Cloud

Quid d'ARCore ?

Déjàpar l'entreprise californienne lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) d'Apple, tenue début juin 2018, Adobe a dévoilé cette semaine son tout nouveau logicieldestiné aux créateurs de contenu en réalité augmentée.Cette fois-ci, le groupe a communiqué quelques détails supplémentaires sans pour autant révéler l'ensemble des tenants et aboutissants de ses travaux. Ainsi a-t-on appris que son logiciel dédié à la création d'expériences en réalité augmentée sur appareils mobiles intégrerait des outils déjà populaires auprès des professionnels : Adobe Photoshop CC et Dimension CC. Et ce pour faciliter et rendre la prise en main fluide et intuitive.Encore au stade de développement - d'où l'appellation Project -, Aero devrait par la suite s'inviter dans la suite Creative Cloud d'Adobe au cours des prochains mois. L'idée étant de mettre à disposition des créateurs un logiciel capable d'accélérer le processus de création d'expériences en réalité augmentée. Ces dernières seront alors disponibles uniquement sur les appareils mobiles.La page officielle du projet ne mentionne d'ailleurs pas ARCore, le kit de développement de Google dédié à l'AR mobile. Mais répertorie bien ARKit, un SDK similaire appartenant à la marque à la pomme , qui devrait donc profiter d'une compatibilité avec les expériences en réalité augmentée développées à partir de la plateforme Areo. À voir si ARCore bénéficiera aussi lui aussi d'un tel partenariat au fil des prochains mois.