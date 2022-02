Raspberry Pi : et maintenant, l’installation réseau

Lancé pour la toute première fois en 2012, le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte pas plus grand qu’une carte de crédit. Depuis itéré en plusieurs versions, le modèle Raspberry Pi 4 , lancé en 2019, s’est malheureusement vu frappé par la pénurie de semi-conducteurs en raison de la crise sanitaire. Mais malgré cela, la fondation n’a pas ménagé ses efforts et a continué de réfléchir à des moyens pour rendre ses petits appareils toujours plus attractifs. Car s’il était jusqu’à présent indispensable de recourir à un second ordinateur pour installer un système d’exploitation (aucun OS n’étant déjà directement préchargé sur l’appareil), cela est en voie d’être rectifié.