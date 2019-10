Un fan du Raspberry Pi 4 crée un radiateur low-profile à caloduc (bientôt en vente)

© George Godinez

Un refroidissement passif avec ailettes en alu

Un radiateur qui sera prochainement commercialisé

Devant le manque évident de dissipateurs thermiques pouvant accueillir une carte d'extension (HAT), un passionné a pris les devants.Les utilisateurs du nano-ordinateur peuvent heureusement compter sur une communauté detoujours grandissante, à l'instar de George Godinez. Cet étudiant en génie informatique a en effet dévoilé sa solution pour pallier les problèmes de surchauffe de la framboise.Pour la première fois présentée sur Reddit en septembre, cette solution de refroidissement consiste en un simple radiateur de 62 x 44 x 7mm fabriqué en aluminium 6063, un alliage composé de silicium et de magnésium.Son caloduc est recouvert d'une résine thermo-conductrice et a été conçu selon deux objectifs : être en contact avec tous les composants générant de la chaleur, et laisser la possibilité d'accueillir la grande majorité des cartes d'extensions (HAT) compatible avec le Pi 4.Alors que des benchmarks devraient prochainement être publiés pour démontrer l'efficacité de ce radiateur, George Godinez a d'ores et déjà annoncé que ce premier modèle sera en mis vente pour 25 $ sur sa boutique en ligne, Red Shiba, qui reste encore à mettre en place.Lea également laissé entendre que d'autres versions pourraient voir le jour prochainement. Il indique notamment penser à un modèle pouvant supporter un ventilateur, mais aussi à des projets concernant d'autres ordinateurs monocartes, comme Odroid, Arduino et Cie.