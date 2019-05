Les nouveaux Arduino arrivent, plus puissants et plus abordables

Golubovy / Shutterstock.com

La famille s'agrandit

Les Nano disponibles en pré-commande sur le site officiel

Toutes les nouvelles cartes affichent une consommation d'énergie réduite et des processeurs plus puissants que le modèle classique. Mieux encore, ils sont tous très abordables : Nano Every, que vous pourrez utiliser pour des projets « quotidiens » et qui peut remplacer le Nano classique, sera disponible pour 8€.Pour les non-initiés, Arduino est une marque créée par Massimo Benzi qui couvre des cartes électroniques matériellement libres, sur lesquelles se trouve un micro-contrôleur (d'architecture Atmel AVR our ARM). Le micro-contrôleur peut ainsi être programmé pour analyser et/ou produire des signaux électriques, permettant d'effectuer des tâches diverses en domotique (contrôler des appareils domestiques, l'éclairage, le chauffage...) ou contrôler un robot, etc. Simple d'utilisation, Arduino peut construire des objets interactifs indépendants ou être connecté à un ordinateur pour communiquer avec ses logiciels.coûtera deux fois plus cher (le prix annoncé est de 16€), mais il sera compatible avec la plate-forme d'applications Internet of Things d'Arduino et pourra donc faire fonctionner des appareils connectés. Pour les projets plus portables, nécessitant une connexion Bluetooth et une faible consommation d'énergie,sera disponible pour 17,50€.Si le projet nécessite des capteurs de proximité et de mouvements, ainsi que de divers capteurs environnementaux, l'sera très probablement le meilleur choix. Il aura un microphone intégré et ne coûtera que 27€.Le cofondateur d'Arduino, Massimo Banzi, a déclaré dans un communiqué : «».Les quatre variantes. Le Nano Every et l'IoT 33 sortiront à la mi-juin, les versions Bluetooth à la mi-juillet. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette nouvelle gamme (et également faire une pré-commande) sur le site officiel d'Arduino.