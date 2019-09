Piper annonce son Computer Kit 2, l'évolution de son ordinateur à monter à partir d'un Raspberry

© Piper

L'outil éducatif rêvé pour intéresser les enfants à l'électronique

Un programme signé Piper... pour apprendre à programmer

Comme l'année dernière, le kit comprend un Raspberry Pi 3 B, une batterie, un écran LCD, un châssis en bois à assembler, des platines d'expérimentation, mais aussi des interrupteurs, câbles et même une petite boîte à outil. Toujours vendu à 299 dollars sur le site officiel de Piper , le Computer Kit 2 comporte toutefois quelques améliorations par rapport au modèle initial.Le Computer Kit 2 embarque notamment une dalle LCD dotée d'une plus grande diagonale (9 pouces) et un haut-parleur intégré à droite de l'écran. Son design a par ailleurs légèrement évolué de manière à faciliter la recharge lorsqu'on utilise l'ordinateur, noteAu delà de son Raspberry Pi 3, « l'appareil » s'appuie sur 16 Go de stockage via microSD. La définition de son écran passe à 1 024 par 600 pixels tandis que sa batterie dispose d'une capacité plutôt copieuse de 9 000 mAh.Est aussi fourni ce qu'il faut en vis, câbles et composants électroniques pour assembler le laptop dans de bonnes conditions. Un plan adapté aux plus jeunes est également de la partie. Il permettra aux enfants d'acquérir des bases en mécanique et en électronique, apprend-on.Vient, enfin, la partie logicielle. Piper propose un programme conçu pour apprendre aux enfants les grandes lignes de la programmation. D'autres gadgets comme des LEDs, des boutons et des buzzers peuvent également être utilisés pour relever divers défis, toujours selon