Raspberry Pi : une nouvelle carte d'extension pour l'alimentation par Ethernet (PoE)

Une fois les problèmes rencontrés par les utilisateurs à sa sortie corrigés, Raspberry Pi indique que sa carte d'extension est devenue l'un de ses accessoires les plus vendus. Malheureusement, elle utilise du silicium qui connait des problèmes d'approvisionnement importants et si la fondation arrive à assurer la production pour ses autres produits, il lui devient de plus en plus difficile de faire de même pour ses HAT PoE.