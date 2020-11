Raspberry Pi : Cooler Master lance son nouveau boîtier Pi Case 40 passif

À Clubic, nous avions beaucoup apprécié le côté rétrogaming du NESPi 4 Case de Retroflag, mais aussi le refroidissement particulièrement étudié de l'Argon One Pi 4 testé en juillet dernier. C'est plus à ce dernier que l'on pense lorsque l'on regarde la dernière création Cooler Master, un spécialiste du boîtier PC.

Il y a quatre mois, le fabricant avait lancé une campagne Kickstarter sans doute afin de vérifier l'existence d'un public pour un produit en aluminium dont le châssis devait permettre un refroidissement immédiat - et sans ventilateur - du Raspberry Pi 4 Model B, bien connu pour son important dégagement thermique.

En l'espace d'une heure, les 9 000 euros demandés par Cooler Master étaient dépassés et, à la clôture de la campagne, ce sont 314 082 euros versés par 5 468 contributeurs qui ont été récoltés par un fabricant évidemment conforté dans son idée de boîtier. Aujourd'hui, il est passé du stade de projet à celui de produit véritable.

Le Pi Case 40 est effectivement disponible chez les revendeurs et alors que Cooler Master en demande officiellement 25 euros (contre 23 durant la campagne Kickstarter), des boutiques comme LDLC le proposent à 28 euros, toujours hors frais de port. C'est plus cher que plusieurs modèles noname, mais à peu près au niveau de l'Argon One Pi 4.

Notez enfin que Cooler Master publie par ailleurs le code source de son logiciel PiTool, un soft qui doit notamment permettre l'overclocking simple du Raspberry Pi 4 avec des boots de +10%, +20% et +30%.