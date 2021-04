PS5 : le Remote play débarque sur Raspberry Pi via une solution non-officielle

Le célèbre nano-ordinateur est à l’origine de nombreux projets et son architecture en fait une solution de choix pour le streaming vidéo. Avec son système d’exploitation basé sur Debian, le Raspberry Pi 4 est en mesure de faire fonctionner une version dérivée de Chiaki. Ce client Remote Play gratuit et open source est disponible sur de nombreuses plateformes dont Linux, Windows, Android, macOS et même Nintendo Switch. Également décliné sur Raspberry Pi, il permet de profiter de la lecture à distance de la dernière console de Sony, comme le montre cette vidéo.