Un Raspberry Pi streame en direct depuis la stratosphere

En plus de proposer à une centaine de personne de regarder le vol en direct sur YouTube, cette expérience aura permis de mesurer les variations de température du Raspberry Pi Zero durant son voyage. Résultat : le petit appareil à vu sa chaleur augmenter, passant de 20 à 40 degré entre la terre ferme et 30 000 mètres d’altitude. Une preuve, s'il en fallait encore, de la bonne résistance du mini-ordinateur, et un nouveau coup de publicité pour le Raspberry Pi Zero donc !