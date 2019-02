Intel : le premier Pentium "Gold" à 4 GHz est lancé

La famille Pentium s'agrandit pour la nouvelle année

Source : TechPowerUp

C'est une première dans la famille Pentium. Le fondeurvient en effet d'annoncer la venue d'un processeur d'entrée de gamme cadencé à 4 GHz, le. Ce remplaçant du G5600 - qui était doté d'une fréquence de 3.9 GHz - est doté de 2 cœurs et 4. Il bénéficie de 256 Ko de cache L2 par cœur et de 4 Mo de cache L3 partagé.Basé sur l'architectureavec une gravure en 14 nm, ce processeurest pourvu d'une unité graphique intégrée Intel UHD 630. Il peut supporter jusqu'à 64 Go de RAM DDR4-2400. Le TDP est donné pour 65W.Le tout nouveau processeur Intel Pentium Gold G5620 sera disponible dès le mois de Mars 2019 pour un prix avoisinant