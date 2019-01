Un mystérieux Intel Core i9-9900T (35 W) apparaît sur la toile

Une puce Coffee Lake Refresh octocore, cadencée à 1,7 GHz

Vers un prix égal au Core i9-9900K ?

Sur la description de l'article, mention est notamment faite d'une puissance de feu supérieure à celle d'un Core i7-8700K. Et pour cause, d'après Tom's Hardware, la puce reprendrait logiquement (à l'exception de ses fréquences de fonctionnement) le gros des caractéristiques d'un Core i9-9900K, à commencer par la présence de 8 cores, 16 threads et de 16 Mb de cache L3.Reste que si Intel pourrait maintenir l'hyper-threading sur cette puce, ses fréquences sont pour leur part largement ralenties en vue de maintenir le TDP à un seuil de 35 Watts. Pour l'heure les informations à ce propos restent - là aussi - d'ordre spéculatif, mais l'IHS (l'integrated heatsink, cette plaque de métal soudée par dessus la puce) mentionne une cadence de 1,7 GHz... en plus de la dénomination provisoire allouée à cet échantillon technique : "QQC0".Il s'agirait vraisemblablement de la fréquence de base de la puce. Un point que son vendeur confirme, en précisant qu'en boost cette dernière atteint les 3,8 GHz. Tom's Hardware est pour sa part un peu plus prudent, estimant que ce chiffre correspondrait en réalité à la fréquence maximale atteinte par le processeur en single-core ou dual-core. Sur l'ensemble des cores, le boost devrait plus logiquement se limiter à 3,3 GHz, note le site spécialisé.Autre zone de flou, celle du prix de ce probable Core i9-9900T. Les voies d'Intel en matière de politique tarifaire sont parfois impénétrables. Preuve en est, l'Intel Core i9-9900KF (variante du 9900K dépourvue de l'iGPU UHD Graphics 630) est vendu peu ou prou au même prix que le modèle classique alors que la logique appelait pourtant à un tarif amoindri pour une puce en partie castrée.Difficile dans ces conditions d'être certains qu'Intel consentira à réduire de manière notable le prix de ce potentiel Core i9-9900T. En la matière, seul l'avenir nous dira à quoi nous en tenir.