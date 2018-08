AMD : son principal fournisseur ne produira pas la prochaine génération

AMD opère un rapprochement avec TSMC

C'est un communiqué teinté d'un parfum d'abandon qu'a publié GlobalFoundries sur son site Internet.L'entreprise laisse ainsi le champ libre à ses principaux concurrents, TSMC et Samsung, pour avancer sur le sujet des puces en 5 et 3 nm. GlobalFoundries se concentrera désormais sur la production exclusive de puces de 12 et de 14 nanomètres.Une décision qui ne chagrine pasplus que ça. La firme a en effet annoncé dans le même temps que ses prochains produits se feront avec le concours de. Y compris les processeurs Zen 2 et les GPU Navi, attendus pour 2019.Dans une interview accordée à Marketwatch , Lisa Su, CEO de AMD, temporise., déclare-t-elle, et ajoute que le développement des puces en 7 nanomètres sera facilité en ne travaillant qu'avec un seul fournisseur. TSMC, dans le cas présent.GlobalFoundries, pour sa part, focalise dorénavant son activité sur des technologies telles que l'Internet des objets, la 5G, et l'industrie automobile.