AMD lance sa Radeon Pro WX 8200 pour moins de 1000€

Une carte plus équilibrée, un tarif plus doux

Puissance maxi, prix mini. Voici le slogan qui pourrait être apposé sur le packaging des futuresProposée au tarif très attractif de 999$, cette carte trouvera forcément preneur parmi les professionnels de l'image au budget serré.Forcément, en passant d'une carte à 2200€ à moins de 1000, on y laisse des plumes.Dans le cas de la WX 8200,a veillé à garder ledans des proportions acceptables.La bête jouit du même GPUgravé en 14 nm, mais dispose d'une puissance brute moindre. On passe ainsi de 10,8 TFLOPs en précision simple contre 12,3 sur la WX 9100, et de 21,5 TFLOPs contre 24,6 en half precision.Le nombre d'unités shaders est quant à lui ramené à 3584 (contre 4096), et la moitié de la mémoire HBM2 y passe : seuls 8 Go équipent la WX 8200, contre 16 sur sa grande sœur.Du reste, le bus mémoire conserve ses 2048 bits et la bande passante subit, elle, une petite rehausse : 512 Go/s, contre 483 Go/s sur la 9100.À destination des professionnels du cinéma ou de l'image, cette carte graphique est disponible à la précommande dès aujourd'hui, et devrait arriver sur le marché d'ici début septembre.