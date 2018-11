AMD annonce la Dual-Vega Radeon Pro V340 avec 32Go HBM

Une carte graphique taillée pour la virtualisation

Un système qui vise la sécurité

Parce qu'il n'y a pas que ledans la vie, le fondeur AMD a profité de la conférence VMworld pour lever le voile sur sa nouvelle carte graphique, la. Au programme : double-GPU, refroidissement passif et 32 Go de mémoire HBM2.La Radeon V340 Pro est basée sur l'architecture Vega et bénéficie par conséquent d'une gravure en 14 nm, contrairement à ce qu'annonçaient certaines rumeurs parlant de 7nm. La nouvelle carte utilise deux GPU couplés en un seul design. Le tout bénéficie de 32 Go de mémoire vive HBM de seconde génération.Chaque GPU utilise 56 shaders. AMD annonce que son bébé peut supporter au total jusqu'à 32, chacune occupant 1 Go de mémoire vive, soit une augmentation de 33% par rapport aux GPU Nvidia Tesla P40.AMD a opté pour un refroidissement passif, chose qui peut étonner au premier abord. Cette carte graphique n'étant pas dédiée au, le constructeur mise avant tout sur les performances en calculs parallèles nécessaires aux environnements de virtualisation. La fréquence de chaque GPU a ainsi été abaissée, limitant les dégagements de chaleur. Même si AMD n'a pas communiqué sur la consommation, des sites spécialisés annoncent des valeurs de 400 à 500 Watts.Toujours afin d'obtenir de meilleures performances, la carte est dotée d'un moteur d'encodage indépendant destiné à la compression des flux vidéo en H.264 et H.265. La charge est ainsi moins importante sur la partie CPU.Pour terminer, AMD a aussi doté sa Radeon Pro V340 d'un. Ce dernier peut ainsi chiffrer le stockage et sécuriser le démarrage. Une intention qui devrait plaire aux futurs acquéreurs en cette période où les vulnérabilités informatiques semblent s'enchainer sans fin...Aucun prix n'a encore été annoncé. On peut supposer que le fondeur va attendre les réactions de Nvidia pour tenter de damer le pion à son concurrent historique. La Radeon Pro V340 sera en tout cas disponible d'ici la fin de l'année 2018.