En pleine controverse, ProtonMail recrute Tim Berners-Lee comme conseiller

Est-il vraiment nécessaire de présenter Tim Berners-Lee ? Le fondateur du World Wide Web (WWW) et inventeur de l'HTML est l'un des informaticiens britanniques les plus célèbres et si sa carrière est derrière lui, son aura demeure intacte. Anobli par la Reine Elisabeth II, le sujet de la Couronne britannique est également lauréat du prix Turing en 2016, attestant un peu plus de la reconnaissance qui lui est due pour sa contribution à l'informatique.