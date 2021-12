La balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 chute de prix chez Cdiscount

Cdiscount liquide ses stocks à l'approche de Noël. Et parmi les produits qui sont soldés, on retrouve la balance connectée de Xiaomi, dont le nom complet est Mi Body Composition Scale 2 . Elle fonctionne avec des piles, non fournies, et se relie à votre smartphone en Bluetooth pour l'échange de données.

Via l'appli Mi Fit vous allez pouvoir tracker vos progrès sur votre smartphone et ainsi surveiller votre santé de près. Le pèse-personne Mi Body Composition Scale 2 est en ce moment à seulement 20,39€ chez Cdiscount, avec livraison offerte en point relais colis.