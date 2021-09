Le Xiaomi Note 10 5G est à un excellent prix ce week-end sur Amazon

Que son prix ne vous trompe pas ! Le smartphone de Xiaomi coche toutes les cases pour délivrer une expérience optimale pour chaque utilisateur. Ainsi, il est pourvu d'un écran 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 90 Hz. La dalle est parfaitement calibrée et très agréable à regarder. Quant au processeur MediaTek Dimensity 700, il est assez logiquement compatible 5G. Le téléphone embarque 4 Go de RAM au passage et une mémoire interne de 64 Go. Les performances sont donc très correctes dans l'ensemble.