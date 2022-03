Les Xiaomi 12, 12 Pro et 12X annoncés en Europe : voici les détails

Les deux nouveaux smartphones de Xiaomi viennent d'être annoncés et ils seront commercialisés prochainement. Ils se déclineront en gris, bleu, vert et violet, et dans les configurations et prix suivants. Comme à son habitude, le constructeur n'a communiqué que sur les prix en dollars, et précisera dans les jours qui viennent le tarif en euros. Voici toutefois nos estimations sur la base des précédents modèles.