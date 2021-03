Xiaomi : les Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra se présenteront le 29 mars

De plus, il faut rappeler que le Mi 10 Ultra n’était jamais sorti en-dehors de la Chine l’an passé.

Il est toutefois raisonnable de penser que le Mi 11 Pro deviendra une réalité au cours de l’événement. Un nécessité motivée — notamment — par le besoin de contrer un certain OnePlus 9 Pro qui a fait tourner la tête de notre cher Gabriel.

On peut aussi parier sur la présence du Mi 11 Lite, qui prendra très logiquement la suite du Mi 10 Lite et Mi 10T Lite sortis en 2020. Mais ce type d’appareil a-t-il encore sa place dans l’écosystème Xiaomi ? À l’heure où viennent de s’enchaîner les sorties des Redmi Note 10 (et Note 10 Pro) et Poco X3 Pro ? Seul l’avenir nous le dira.

Notre calendrier est dans tous les cas marqué pour la date du 29 mars, et nous restons curieux du type de riposte que réserve Xiaomi à son rival OnePlus qui, cette année, est visiblement très bien armé du côté de la photographie.