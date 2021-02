Xiaomi Mi 11 : suivez le lancement en direct à partir de 13h

Plus d’un mois après son lancement en Chine, le Mi 11 de Xiaomi est dans les starting-blocks européens. C’est en effet cet après-midi à 13h que le constructeur nous fera la démonstration de son (ses ?) nouveau produit et nous dévoilera sa date de lancement et son prix.

Un événement, vous vous en doutez, 100% en ligne, que nous vous invitons à suivre ci-dessous depuis la chaîne YouTube officielle de Xiaomi.