L'excellent Samsung Galaxy S21 5G chute à seulement 613€ avec ce code promo

Ce smartphone sorti il y a pratiquement un an affiche toujours des caractéristiques très impressionnantes. À commencer par son merveilleux écran AMOLED 6,2 pouces doté d'une définition de 2400 x 1080 pixels. La dalle est parfaitement calibrée et affichera tous vos contenus à la perfection sans la moindre concession. Les performances sont également à l'honneur grâce au processeur Exynos 2100 couplé à 8 Go de RAM et à une mémoire interne de 128 Go. La compatibilité 5G est au rendez-vous pour cette version américaine compatible avec les opérateurs français. Vous n'aurez aucun mal à lancer vos applications ainsi que les jeux gourmands en ressources. Les graphismes en 3D profiteront pleinement de la puissance du Galaxy S21.