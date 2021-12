Le prix du Samsung S20 Ultra 5G (Noir cosmique) défie la concurrence pour Noël

Le smartphone imaginé par Samsung est équipé d'un écran Dynamic AMOLED de 6,9 pouces avec une définition de 3200 x 1440 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Cette dalle est absolument somptueuse à tous les niveaux et saura faire preuve d'une grande fluidité. Le processeur Exynos 990 apporte quant à lui une compatibilité 5G bienvenue. Il est accompagné par 12 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Les performances sont tout bonnement exceptionnelles et aucune tache ne résistera au Galaxy S20 Ultra.