Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition a un prix jamais vu ce week-end !

Le smartphone Samsung Galaxy S20 FE nous avait bluffé lorsque nous l'avions testé à sa sortie . Sous ses airs de flagship, il cache en fait des qualités techniques qui n'ont pas grand chose à envier aux meilleurs smartphones du marché.

Jugez plutôt : il dispose d'un écran 6,5" avec une définition de 2400 x 1080 pixels avec une fréquence d'affichage de 120 Hz sur une surface Super AMOLED. Le DPI, quant à lui, est de 405 ppp.

La mémoire interne de ce modèle est de 128 Go, couplée avec 6 Go de RAM et un processeur Exynos 990. Sa batterie de 4 500 mAh offre une autonomie de pratiquement un jour et demi avec un usage classique.

C'est sur l'appareil photo qu'il surprend le plus, avec trois capteurs arrière de 12 Mpx, 8 Mpx et 12 Mpx et un capteur pour les selfies de 32 Mpx. Avec ça, vous pouvez filmer en 4K à 60 images/seconde, ce qui n'est pas donné à tous les smartphones.

Enfin, un dernier mot sur sa robustesse. Il est non seulement équipé d'une vitre Gorilla Glass 3, mais il est en plus certifié IP68. Cela signifie qu'il résiste aussi bien à la poussière qu'à l'eau, avec une submersion possible à plus de un mètre et pendant 1h maximum.