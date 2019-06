Samsung : fuite d'un brevet montrant un prototype de smartphone étirable

© Lets Go Digital

Un smartphone étirable par le haut

Samsung, concurrencé par LG sur le marché de l'écran enroulable

ne manque pas de suite dans les idées. Bien que sa sortie soit toujours repoussée, la faute à quelques couacs décelés juste avant sa commercialisation grand public, le, premier mobile pliable dévoilé, devrait débarquer prochainement sur le marché, peut-être dès le mois de juillet , comme nous vous l'indiquions récemment.La firme coréenne continue, pendant ce temps, de déposer de multiples brevets. Si tous ne verront certainement pas le jour d'un point de vue matériel, celui d'a attiré l'attention de nos confrères deLe brevet déniché fait état d'. L'appareil serait ainsi doté d'unen fonction des volontés de son utilisateur.À mesure que l'on étire l'écran de l'appareil vers le haut, on pourrait ainsi traverser métaphoriquement plusieurs générations de smartphone, chaque « taille » ayant eu son heure de gloire.Cette fois,n'est pas la première marque à dégainer puisque son homologue coréensemble vouloir devenir un spécialiste du genre.La firme basée à Séoul avait en effet dévoilé sa TV OLED enroulable à l'occasion du CES de Las Vegas, en début d'année. Mieux encore,avait aussi fuité en fin d'année dernière.Quoi qu'il en soit, l'ambition de Samsung est peut-être de proposer d'ores et déjà uneavec un appareil qui serait plus fin et qui proposerait de nouvelles expériences, vidéo notamment. Mais du brevet à la fabrication concrète d'un smartphone, il n'y a pas qu'un pas. Rien ne nous indique donc, pour l'instant, qu'un tel mobile verra effectivement le jour.