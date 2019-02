Galaxy Buds, tout savoir sur les nouveaux écouteurs sans fil

Entre 5 et 6 heures d'autonomie selon les usages

Des fonctionnalités intelligentes

Elle était fermement attendue par la communauté, et elle n'a probablement pas déçu les technophiles. La conférence Unpacked de Samsung a été l'occasion de découvrir tout un tas de nouveaux produits, des Galaxy S10, S10+ et S10e au fameux smartphone pliable en passant par son bracelet Galaxy Fit et ses écouteurs sans fil Galaxy Buds, présentés dans un communiqué de presse officiel Les Galaxy Buds se placent en concurrence direct avec les AirPods d'Apple. Et ces écouteurs sans fil connectés à vos appareils Samsung en Bluetooth 5.0 ont de quoi faire de l'ombre au produit de la marque à la pomme. Il faut dire que la firme sud-coréenne a fait preuve d'application dans la conception de cet appareil crée en collaboration avec AKG, spécialiste du matériel audio professionnel.Les Galaxy Buds s'appareillent à vos devices Galaxy dès la sortie de leur boîte. Chaque oreillette pèse 5,6 grammes (dimensions : 17,5 x 22,5 x 19,2mm), contre 39,6 grammes pour leur boîte de rangement (dimensions : 70 x 38,8 x 26,5mm). La batterie de 58 mAh permettra aux écouteurs de diffuser du son pendant 6 heures, et de passer des appels pendant 5 heures, ce en une seule charge.Grâce à la charge inversée du Galaxy S10, les Galaxy Buds peuvent se recharger une fois posés sur le dos du nouveaude la marque asiatique. Sa compatibilité avec Bixby reste pour l'heure anecdotique, l'assistant personnel du groupe n'étant pas encore compatible avec le Français - seule une bêta a été déployée. Bixby prendra tout son intérêt une fois disponible dans la langue de Molière.Les équipes de la firme du Pays du Matin Calme ont également intégré des fonctionnalités intelligentes matérialisées par l'intégration de deux micros capables de s'adapter à votre environnement sonore. Concrètement, lorsqu'une personne vous adresse la parole, les Buds la détectent et baissent automatiquement le niveau sonore de manière à ce que vous puissiez entendre votre interlocuteur.Enfin, les Buds ont la particularité de pouvoir jongler d'un appareil Samsung à un autre. En cas d'appel sur votre smartphone, l'utilisateur a la possibilité de répondre depuis sa tablette : les écouteurs, eux, s'adapteront automatiquement et capteront directement le signal sonore de l'appel. Disponibles à partir du 29 mars en trois coloris (blanc, noir et jaune néon), les Galaxy Buds coûteront la somme de 149 euros. C'est trente euros moins chers que les Airs Pods (179 euros).