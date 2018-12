Samsung a déposé la marque « Rize » : une nouvelle série de smartphones en approche ?

Trois smartphones Rize découverts

L'hypothèse d'une nouvelle nomenclature

Présent sur toutes les gammes de téléphones portables,occupe aujourd'hui la place de leader sur le marché de la téléphonie mobile . Connue et reconnue pour sa série haut de gamme Galaxy, mais également J, A et Core, la multinationale sud-coréenne ne semble visiblement pas rassasiée, au regard des derniers brevets déposés auprès de l'Office de propriété intellectuelle britannique, comme l'a finement repéré LetsGoDigital Le groupe asiatique a en effet déposé trois nouvelles marques aux noms encore énigmatiques : Samsung Rize10, Samsung Rize20 et Samsung Rize30. À savoir maintenant à quoi correspondrait ce nouveau trio. Le fait est qu'n'est disponible sur les fichiers référencés. L'heure est donc aux suppositions, qui n'ont pas tardé à surgir çà et là sur les sites spécialisés.Au premier abord, la série « Rize » fait tout bonnement penser à une(entrée, moyenne ou haute). L'entreprise pourrait un peu plus asseoir sa domination sur l'une des trois gammes susmentionnées, en proposant de nouveauxsusceptibles de concurrencer ses rivaux chinois et américains, toujours plus coriaces au fil des années.« Rize » pourrait également correspondre àd'une série déjà existante, ou en approche. En sachant que le Galaxy S10 sera décliné en trois versions différentes, le lien entre le prochain fleuron de Samsung et la série « Rize » semble facile à établir.La compagnie se risquera-t-elle à modifier le nom de sa gamme phare ? C'est toute la question, à laquellerépondra d'ici quelques mois.