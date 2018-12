Samsung victime du vol de sa technologie d'écran incurvé

Au cœur de l'affaire, la technologie d'écran incurvé

Samsung se dit choquée d'un tel vol de propriété intellectuelle

Source : Engadget

Le constructeurfait face à un vol industriel de la part de l'un de ses sous-traitants. Les procureurs sud-coréens ont inculpé neuf personnes et deux sociétés qui auraient participé au, mise au point pour le Samsung Galaxy S6 Edge et ses successeurs Parmi ces personnes arrêtées figurent le PDG de Toptec Co, une entreprise fabriquant des dalles d'écran de smartphones ayant pu avoir des liens avec Samsung. Lui et les huit autres individus auraientafin de vendre des documents provenant de Samsung Display, la filiale du conglomérat chargée de la conception des dalles,Ces documents révèlent les secrets de fabrication mis au point par Samsung dans la conception de sesqui sont désormais la signature des modèles haut de gamme de la marque. Les neuf personnes interpellées auraient gagné la somme de 13,8 millions de dollars sur cette vente.Les procureurs, pour justifier ces arrestations, précisent que le développement de ces écrans a été un pari industriel très important pour Samsung, monopolisant 38 ingénieurs sur six années de travail, pour un budget total de 134 millions de dollars. Aujourd'hui, ces, qui fournit Samsung Electronics, mais également quantité de constructeurs concurrents dans le monde.Samsung Display a déclaré dans un communiqué qu'elle était «». De son côté, Toptec Co nie catégoriquement les faits et plaide son innocence.