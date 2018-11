Samsung dévoile sa nouvelle gamme de SSD 860 QVO à base de QLC

Performances, fiabilité et prix bas au menu

Source : Samsung Press Room

emboite donc le pas à Crucial qui vient de lancer un nouveau SSD M.2 équipé de mémoire flash QLC, le P1.Avec cette nouvelle gamme de SSD 2.5" grand public, Samsung promet des téraoctets à la pelle avec des. Mike Mang, vice-président de Samsung Electronics explique :La), associée aux puces, permet en effet au constructeur d'abaisser ses coûts de production et, par conséquent, de proposer sa gamme 860 QVO à des tarifs bien moindres qu'à l'accoutumée. La version 1 To est proposée ici à un prix de 149,90 €, alors que les versions 2 et 4 To seront respectivement vendues à 269,90 € et 499,90 € si l'on en croit Rue du Commerce. Du côté des performances, on retrouve des spécifications similaires à celles des gammes en TLC à savoir des débits maximums de 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture et une interface SATA 6 Gb/s, ainsi qu'un contrôleur Samsung MJX.proposera en outre une garantie de 3 ans alors que la durée de vie de ces SSD est annoncée avec une valeur de 360 TBW () pour le modèle 1 To et jusqu'à 1440 TBW pour la version en 4 To.