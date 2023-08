Samsung va lancer un jeu conçu spécifiquement pour son standard HDR10+ Gaming

Quoi qu'il en soit, c'est pour faire la promotion de son HDR10+ Gaming que Samsung a annoncé le lancement prochain de « The First Descendant », le premier jeu développé spécifiquement pour mettre en valeur ce standard HDR. Comme le rapporte The Verge, le titre est un shooter à la troisième personne et sera proposé en free-to-play. Compatible avec la technologie DLSS 3.0 de NVIDIA, il sera accessible en bêta à compter du 19 septembre prochain.

Pour rappel, le standard HDR10+ Gaming n'a pas encore été adopté par Sony et Microsoft pour leurs consoles respectives. Le jeu de Samsung devrait donc, logiquement, se concentrer sur le marché PC. NVIDIA prend en effet en charge le HDR10+ Gaming depuis novembre 2022 sur ses GeForce RTX et ses GeForce GTX 16xx.