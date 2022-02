La tablette Realme Pad est toujours à moins de 190 € pendant les Soldes

De plus, vous pourrez stocker facilement vos données personnelles grâce à la mémoire interne de 64 Go. Elle est même extensible via une carte microSD (non incluse). La Realme Pad bénéficie d'un design soigné et d'une ergonomie impeccable. Elle est simple à prendre en main comme à paramétrer. Quant à son autonomie, elle dépasse allégrement les 18 heures d'utilisation.