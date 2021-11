Face aux promos de Xiaomi et Samsung, le realme GT chute de prix sur Amazon

Avec ce prix, faut-il donc craquer pour le smartphone de Realme ? En tout cas, ce modèle présente une fiche technique impressionnante.



Son principal avantage tient à son processeur, un Snapdragon 888 au sujet duquel les benchmarks sont unanimes : avec la puce graphique Adreno 660, le SoC offre de très solides performances dans toutes les applications, même dans les jeux les plus gourmands en ressources. Ici proposé en 8 Go de mémoire vive, le GT a également été décliné dans une version 12 Go. Mais dans les deux cas, on parle d'un smartphone dont la puissance de calcul est incontestable.

Au-delà de son look "bolide" en écho à son nom, le GT comprend une dalle AMOLED de 6,43 pouces. Son taux de rafraîchissement en 120 Hz promet une grande fluidité, ce qui rend l'appareil idéal pour le streaming, le jeu et d'autres applications graphiques.

Et puis, il y l'autonomie. La batterie de 4500 mAh du Realme GT lui permet de satisfaire tous les besoins. Mais surtout, son USB type-C autorise une charge rapide SuperDart de 65W. Autant dire qu'il ne faudra pas longtemps à ce smartphone pour refaire le plein !

Précisons enfin que cet appareil est compatible 5G. Les personnes qui choisiront ce modèle pourront profiter des services à venir sur le nouveau réseau, avec une bande passante autrement plus importante.