Qualcomm : des modems 5G au format M.2 pour booster l'intégration dans les PC

Les premiers modèles de Snapdragon X65 et X62 posaient problème aux constructeurs, car l'intégration à leurs appareils s'avérait coûteuse et complexe. Cette nouvelle itération à la conception repensée doit justement corriger ces problèmes afin de favoriser leur adoption.

Pour ce faire, Qualcomm mise sur un form factor bien connu auquel nos SSD et d'autres composants ont déjà recours : le M.2. Avec un tel connecteur, les modems deviennent ainsi de facto compatibles avec un bien plus grand nombre d'appareils et de cartes mères.

Ce changement va inciter les fabricants de PC portables à envisager plus facilement d'équiper leur matériel de modems Snapdragon X65 et X62.